EU-Mittel für den Sport Vereine erhalten Geld für die digitale Ausstattung

Der Kreissportbund Wesel habe ebenfalls profitiert. Für die Geschäftsstelle habe es reichlich Verwendungsbedarf für die EU-Mittel gegeben, die über das Land NRW weitergereicht worden seien. „Wir konnten unseren Mitarbeitenden neue Hardware ermöglichen und eine technisch top ausgestattete Beschallungsanlage für Veranstaltungen erwerben. Zusätzlich können wir durch eine professionelle Kamera unsere Social Media-Kanäle mit eigenen Bildern bespielen“, berichtet Geschäftsführerin Denise Boymann, „zudem sind wir nun im Besitz eines Smartboards für unseren Schulungsraum. Eine Erleichterung für die Referenten in den Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen und unseren eigenen hybriden Sitzungen“, teilt der Kreissportbund mit. Bis zum 30. November mussten die Vereine ihre Mittelabrufe an den Kreissport Wesel senden, so dass zum Jahresabschluss alle Vereine und der Kreissportbund dieses Kapitel endgültig abschließen und in eine digitale Zukunft blicken können, heißt es.