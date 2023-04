Provokation, Blödelei und investigative Recherche Das Prinzip Böhmermann

Stattdessen geht er also selbst voran, taucht ein und ab, sieht vielleicht manchmal selbst erst, was er zutage fördert, wenn es einmal an die Oberfläche transportiert, also ausgestrahlt ist. Das können Shitstorms sein, was das Magazin-Team mit entsprechender Followerschaft und eigenen Hashtags einkalkuliert. Das können aber auch echte Konsequenzen sein, wie sie klassischer Investigativjournalismus zur Folge hat. Der Fall Arne Schönbohm (#Cyberclown) ist so ein Beispiel, den Innenministerin Nancy Faeser von seinem Amt als Präsident der Cybersicherheitsbehörde freistellte – elf Tage nachdem Böhmermann Recherchen veröffentlichte, die Verstrickungen Schönbohms nach Russland bis hin zum KGB enthielten. Der Fall Fynn Kliemann ist ein weiteres Beispiel: Der Youtube-Star, der mit Corona-Schutzmasken vermeintlich wohltätige Zwecke verfolgte – dabei aber mit importierten Billigmasken Geschäfte machte. Und auch die Strafanzeige gegen eine Polizistin aus Brandenburg als Folge der Sendung über Online-Polizeiwachen gegen Internethass zählt zu den ernsten Errungenschaften vom Magazin Royale.