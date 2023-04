Offene Fragen nach Böhmermann-Enthüllung Wer installierte das Ultraschall-Gerät auf dem Weseler Schulhof?

Der Wirbel um den von TV-Satiriker Jan Böhmermann aufgedeckten Einsatz einer Box, die Hochfrequenztöne erzeugen kann, geht weiter. Am Dienstag brachte dieses Gerät, mit dem Kinder und Jugendliche zu bestimmten Zeiten vom Gelände der Grundschule Flüren ferngehalten und wohl Vandalismusschäden vermieden werden sollten, die politischen Spitzen auf den Plan. SPD-Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest bittet in einem Schreiben an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp um Aufklärung. Nach dem Entfernen „dieses menschenverachtenden Gerätes“ könne man nicht zur Tagesordnung übergehen. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass derartige Geräte nicht mehr installiert werden.