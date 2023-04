Skate- und Bikepark in Wesel Bürgerbeteiligung zum Skatepark

Fast drei Jahre später nimmt die Forderung der Weseler Jusos nun konkrete Formen an: Die Firma Maier Landschaftsarchitektur/Betonlandschaften aus Köln wurde mit der Bauplanung eines Skate- und Bikeparks beauftragt, die Termine für die Bürgerbeteiligung an dem Projekt stehen fest: Direkt am Bauplatz werd am 3. Mai, 14. Juni und 6. September verschiedene Workshops stattfinden, insbesondere für Jugendliche als zukünftige Nutzerinnen und Nutzer. „Diese Entwicklung ist großartig. Nach der Trendsportanlage am Auesee wäre dieser Skate- und Bikepark der nächste große Wurf. Wir unterstützen dieses Projekt zu 100 Prozent“, betont der 20-jährige Bondarenko.