Sperrmüll, Elektroschrott, Unrat Was Wesel gegen wilde Müllkippen tun will

Wesel · Immer wieder wird vor allem an Glascontainer-Standorten allerlei Unrat abgestellt, zum Teil auch Sperrmüll – so wie zuletzt an der Blankenburgstraße. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten der kostenlosen Entsorgung.

14.04.2023, 16:06 Uhr

Aufgrund der Feiertage war der Container-Standort Blankenburgstraße vier Tage lang vermüllt, was nicht zuletzt auch den ASG-Chef geärgert hat. Foto: Klaus Nikolei

Dass unbelehrbare Zeitgenossen vor allem an Glascontainer-Standorten allerlei Unrat abladen, ist nichts ungewöhnliches. Zumal in aller Regel die fleißigen Mitarbeiter des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) den wilden Müll meist am nächsten (Wochen-)Tag beseitigt haben. Denn die Container-Standorte werden regelmäßig kontrolliert. Auch führt dies immer wieder dazu, dass Täter überführt werden und Ordnungswiderigkeitsverfahren eingeleitet werden können.