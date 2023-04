Weidetierhalter mehr unterstützen Wagner (Linke): Herdenschutz statt Jagd auf Wölfe

Sascha Wagner kann sich auch vorstellen, dass Charlotte Quick und Landrat Ingo Brohl (beide CDU) „ihrer ausgeprägten Jagd- und Schießleidenschaft künftig gerne in Tirol nachgehen könnten“. Damit würde im Kreis Wesel mehr Platz für zielorientierte und ökologisch sinnvolle Politik geboten. Im österreichischen Tirol ist der Abschuss von problematischen Wölfen durch ein überarbeitetes Jagdgesetz erleichtert worden, das in diesem Monat in Kraft getreten ist.