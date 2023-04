Kritik in „ZDF Magazin Royale“ Kamp-Lintfort verteidigt Ultraschall-Anlagen auf Schulhöfen

So viel mediale Aufmerksamkeit wurde Kamp-Lintfort vermutlich seit der Landesgartenschau 2020 nicht mehr zuteil: Satiriker Jan Böhmermann nahm sie in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ am 14. April aufs Korn. Nun wehrt sich die Stadt gegen in der Sendung aufgestellte Behauptungen. Böhmermann hatte die Show dem Thema „Innenstädte“ gewidmet. Kamp-Lintfort kritisierte er (gemeinsam mit anderen Städten, darunter Wesel) im Zusammenhang mit dem Einsatz von sogenannten Mosquito-Hochtonanlagen, mit denen angeblich „herumlungernde Jugendliche“ vertrieben werden sollten.