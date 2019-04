Kommentar zur Woche : Meine Wahl: Europa

„Von Wilhelm nach Weimar“, daneben die Wahlplakate. So werden Besucher in Wesel derzeit empfangen. Foto: WES/RP

Die Plakat-Parallele ist natürlich Zufall: Die Ausstellungsankündigung zu „Von Wilhelm statt Weimar“ im Niederrheinmuseum stand schon vor der Zitadelle, als die Wahlplakate noch nicht einmal im Druck waren.

Sebastian Peters Von Sebastian Peters

Jetzt aber gibt es dort eine Konstellation, die unfreiwillig komisch wirkt: Die Weimarer Republik litt ja am Ende an Zerrüttung. Die antidemokratischen Parteien suchten die Schuld an fast allen Missständen bei den Demokraten. So ging diese Weimarer Republik unter. Wohin es führte, ist bekannt.

Was bedeutet dieses Szenario für Europa? Auch dort gibt es neuerdings viele kritische Stimmen, die dieses großartige Friedensprojekt bekämpfen wollen. Es sind die Akteure der AfD, es sind die britischen Brexit-Befürworter, es ist mancher nicht ganz so lupenreine Demokrat im Osten des Kontinents. Und selbst solche Politiker, die eigentlich als Befürworter einer EU auftreten müssten wie etwa der CDU-Kandidat Stefan Berger in dieser Woche in Wesel, schlugen im Wahlkampf auch manch kritische Töne in Richtung der EU an.

Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Wahlkampf ein schwieriger wird. Tatsächlich läuft ja auch in der EU nicht alles in die richtige Richtung. Europa krankt eben auch daran, dass die Nationalstaaten an den ihnen wichtigen Punkten ihre Souveränität doch nicht abgeben wollen. Die Finanzhoheit etwa will sich kein Parlament nehmen lassen. Man versteht die Parlamentarier an diesem Punkt. Europa darf aber nicht nur eine Showveranstaltung für die kleinen Dinge wie Bananenkrümmung oder Gurkenpolitik sein. In diesem Punkt hatte der CDU-Kandidat Stefan Berger recht. Europa ist in den kleinen Dingen groß und in den großen Dingen klein. An genau diesem Punkt muss man ansetzen.