Nabu bittet um Mithilfe und Hinweise : Rätsel um toten Storch in Bislich

Bislich Anwohner entdeckten den Tier-Kadaver, kurz danach war er verschwunden.

Es ist ein rätselhafter Fall, und noch ist nicht völlig klar, was da in Bislich passiert ist. Über den Fund eines verendeten Storchs wurde unsere Redaktion am Mittwoch von einer Bislicherin informiert. Der Storch habe in einer Wiese am Feldwicker Weg gelegen, Krähen hätten sich schon um ihn getummelt. Kurze Zeit später allerdings war das Tier nicht mehr am Fundort. Vier Brutpaare leben derzeit in Bislich, berichtet Kornel Schmitz vom Heimatverein, dazu würden sich immer auch Jungstörche in Bislich gesellen. Zumindest für das Brutpaar an der Kirche konnte er schon Entwarnung geben: Beide waren am Mittag noch da.