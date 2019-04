Wer ist der Hauptkünstler? : Überraschungsei beim Eselrock

Wesel Wir laden zum kleinen Ostertippspiel ein. Wir wird Hauptkünstler am Samstag beim Eselrock. Einige Hinweise gibt es im Text. Und es gibt etwas zu gewinnen.

Die Vorfreude auf das Eselrock-Festival in Wesel steigt. Am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, findet das nunmehr zwölfte Umsonst- und Draußen-Festival im Heubergpark statt. Passend zum Osterfest gibt es ein Überraschungsei: Wer am Festivalsamstag der Hauptkünstler sein wird, ist noch ein großes Geheimnis. In einer Pressekonferenz am 27. April will das Festivalteam den Namen bekannt geben. So viel verraten die Eselrocker schon jetzt: Es ist ein männlicher Künstler aus Deutschland, der seit Längerem und auch aktuell in den deutschen Charts vertreten ist. „Es ist für uns eine große Nummer, diesen Künstler für unser Festival in Wesel zu gewinnen“, sagt Eselrock-Sprecherin Laura Hebing-Bovenkerk. Die RP lädt gemeinsam mit den Eselrockern zum kleinen Ostertippspiel ein: Welcher Künstler könnte gemeint sein? Schicken Sie Ihren Tipp bis 26. April an die Mail-Adresse wesel@rheinische-post.de. Wer richtig rät, kann eine vom Künstler unterschriebene Festivaltasse gewinnen. Schon jetzt kann sich das Festival-Line-up sehen lassen: Kasalla, Tim Vantol, die Monsters of Liedermaching und die niederländische Punkrock-Band Heideroosjes Musik kommen nach Wesel. sep