Hamminkelner Debatte : CDU geht in die Offensive gegen kleineren Rat

Hamminkeln Am kommenden Samstag, 20. April, werden Vertreter der Hamminkelner CDU an einem Informationsstand ab 7.30 Uhr vor der Bäckerei Overkamp zu finden sein.

Die CDU kündigt eine Gegenaktion im Kontext der laufenden Unterschriftensammlung von Pro Mittelstand für die Ratsverkleinerung an. Wie berichtet, will die Vereinigung Pro Mittelstand die Zahl der Ratsmitglieder von derzeit 38 auf nur noch 28 senken. Dazu hat sie ein Bürgerbegehren gestartet, dem sich ein Bürgerentscheid anschließen soll. Jetzt geht die CDU in die Offensive: „Immer wieder werden wir gerade zu diesem Thema von Bürgern angesprochen. Die Menschen haben Fragen: Wie steht die CDU dazu? Was sollen wir machen? Sparen wir wirklich dadurch? Was passiert, wenn der Rat kleiner wird?“, sagt Roland Albers, der als neu gewählter Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Hamminkeln direkt in die aktuelle politische Diskussion eingebunden wird. Die CDU sei für die Beibehaltung des Status Quo. „Ein sehr wichtiger Punkt ist für uns die Nähe der Vertreter im Stadtrat zu den Menschen vor Ort“, sagt Albers. „Durch eine Verkleinerung um zehn Ratsmitglieder sind nicht mehr alle Dörfer direkt im Rat vertreten. Loikum, Wertherbruch und Marienthal werden dann durch einen größeren Wahlbezirk mitvertreten.“ Im ersten Blick würden Ausgaben gespart. 0,05 Prozent der städtischen Ausgaben seien es. „Allerdings bereichert sich bei der Summe sicherlich kein Ratsmitglied. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die weit über die erhaltene Aufwandsentschädigung hinaus geht. Jeder, der ein Ehrenamt ausübt, weiß das“, betont Albers.