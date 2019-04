Wesel : Ärger um Osterfeuer in Obrighoven

Wesel Dreiste Zeitgenossen legen ihre Holzreste auf fremden Osterfeuern ab. Das sorgt in Obrighoven jetzt wieder für Konflikte.

Für die Organisatoren der Osterfeuer bedeutet die Vorbereitung viel Arbeit. Umso ärgerlicher ist es, wenn sich einige Bürger nicht an die Regeln halten. Aus Obrighoven meldete sich am Mittwoch Werner Schulte, bei dem das große Osterfeuer des Heimatvereins Obrighoven-Lackhausen gefeiert wird. Immer wieder würden unachtsame Zeitgenossen einfach Holzreste auf den Haufen werfen. Ein solcher Vorfall habe sich auch am Mittwoch wieder ereignet. „Derjenige soll seine Hinterlassenschaften wieder abholen, er ist dabei beobachtet worden. Wenn nicht, dann werde ich ihn anzeigen“, sagt Schulte. Er ärgert sich über die Rücksichtslosigkeit. „Wenn das so weitergeht, dann war es das letzte Osterfeuer hier.