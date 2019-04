Ermittlungen gegen Autohalter : Cleverer Polizist deckt Täuschungsversuch auf

Wesel Gegen den Halter eines blauen Autos wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und dem Vortäuschen einer Straftat ermittelt.

Es handelt sich offenbar um einen Täschungsversuch. Der Tathergang, über den die Polizei am Mittwoch berichtete, ist kurios. Als ein 61-jähriger Weseler am vergangenen Freitagmorgen zu seinem geparkten Benz an der Breslauer Straße zurückkehrt, traut er seinen Augen nicht: An der linken Stoßstange seines Autos befindet sich ein tellergroßer Schaden. Die Reste von blauem Lack sind noch deutlich erkennbar. Er informiert die Polizei, die eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht aufnimmt.

Die Verkehrsunfallanzeige landete am Montag zusammen mit vielen weiteren Anzeigen im Verkehrskommissariat der Polizei in Wesel. Dort überprüfte der Sachbearbeiter sorgfältig die protokollierten Schäden, wertete die von den Kollegen gemachten Fotos aus und untersuchte die gesicherten Lackproben. Als er den Schaden an dem Benz mit weiteren Unfallschäden im System vergleicht, fällt ihm ein merkwürdiger Zusammenhang auf: Am Freitag erstattete noch ein weiterer Autofahrer eine Strafanzeige wegen Unfallflucht – nur zwei Straßen weiter. Ein Unbekannter war angeblich in das geparkte blaue Auto des Mannes gefahren und hatte es auf einer Länge von knapp 80 cm beschädigt.