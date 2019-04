Wesel, Hamminkeln und Schermbeck : Das sind die Osterfeuer der Region

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Wann wird wo das Osterfeuer angezündet? Unser Überblick zeigt einige der Aktivitäten in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Einen besonderen Termin bietet die evangelische Kirche in Wesel in diesem Jahr.

Ringenberg Auch im Hamminkelner Ortsteil Ringenberg wird am Ostersonntag ab 19 Uhr ein kleines Osterfeuer für alle Dorfbewohner vor dem Schloss entzündet, zu dem der Heimatverein einlädt und hofft, dass sich am Ostertag die Ringenberger mit Freunden, Nachbarn und Bekannten treffen und klönen. Für Getränke sowie Stockbrot für die Kinder ist gesorgt.

Dingden/Lankern Der Spielmannszug Dingden-Lankern lädt für Ostersonntag, 21. April, zum traditionellen Osterfeuer, das an der alten Lankerner Schule angezündet wird. Start ist gegen 19 Uhr. Die Mitglieder des Spielmannszugs werden außerdem ein kleineres Feuer vorbereiten, an dem Kinder Stockbrot backen können.

Wesel Schon für 6 Uhr morgens am Ostersonntag, 21. April, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wesel in diesem Jahr alle Frühaufsteher zur Feier der Osternacht im Willibrordi-Dom ein. Der Treffpunkt für diesen besonderen Gottesdienst ist das Osterfeuer vor dem Dom. Gemeinsam werden die Teilnehmenden von dort in die noch dunkle Kirche einziehen, die im Laufe der Feier von Osterkerzen und dem Licht der aufgehenden Sonne erhellt wird. Hinterher gibt es zur „Belohnung“ für das frühe Aufstehen Kaffee, Tee, Osterzopf und die ersten Ostereier des Tages im Dom. Die neue Uhrzeit der Osternachtfeier bringt es mit sich, dass die bisherige Andacht auf dem Friedhof entfällt. Auch für die Ausgeschlafenen gibt es eine passende Feier. Um 11 Uhr lädt Pfarrerin Martina Biebersdorf zum Festgottesdienst mit Abendmahl im Dom ein. Musikalisch wirken Domkantorei und Bläserchor unter der Leitung von Ansgar Schlei mit. Und vorher kann man sich ab 9.30 Uhr im Haus am Dom beim gemeinsamen Osterfrühstück stärken.

Obrighoven Auch beim Heimatverein Obrighoven-Lackhausen hat das Feuer eine lange Tradition. Es wird am Samstag gegen 20 Uhr am Kirchweg angezündet.

Büderich Die St. Petri Junggesellenschützenbruderschaft 1450 Büderich e.V. entzündet am Ostersonntag, 21. April, ab 20 Uhr, zum 42. Mal ihr Osterfeuer. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird dieses in der Nähe des Bolzplatzes hinter dem Sportplatz in den Feldwiesen abgebrannt.

Bislich Am Ostersonntag, 18 Uhr, gibt es zunächst eine Eucharistiefeier in St. Johannes Bislich, musikalisch gestaltet vom Blasorchester, anschließend ein Osterfeuer auf dem Leckerfeld. Während des Osterfeuers lädt das Bislicher Blasorchester zum Mitsingen ein und die Jugendlichen verkaufenGegrilltes, bunte Ostereier und kalte sowie warme Getränke.

Schermbeck Am Karsamstag, 20. April, 18.15 Uhr, findet in der Kapelle Lühlerheim ein Ökumenischer Ostergottesdienst statt. Anschließend wird im Eingangsfoyer des Bossow-Hauses ein kleines Osterfeuer entzündet. Für Musik, Speisen und Getränke für Bewohner sowie Gäste ist gesorgt.