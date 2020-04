Kreative Beschäftigung für die Ostertage : Judo-Verein lädt zur Zuhause-Safari ein

Mangels Judomatten weichen Nike und Jara Köhnen zum Techniktraining in den heimischen Garten aus. Die jüngere Nike übt hier gerade ihre Haltegrifftechniken für die nächste Gürtelprüfung. Foto: privat

Wermelskirchen Bei der Judo-Safari kann Kreativität und Sportlichkeit unter Beweis gestellt werden – von zu Hause aus natürlich. Mitmachen kann jeder, auch Nicht-Vereinsmitglieder.

Das letzte Training auf den Matten des Wermelskirchener Judoclubs auf der Thomas-Mann-Straße ist schon einige Zeit her – höchste Zeit also, zu Hause weiter zu üben. Damit man sich dabei weniger alleine und mehr motiviert fühlt, ruft Jugendleiterin Katrin Seide zur Teilnahme an der Judo-Safari auf.

Bei dem vom Deutschen Judo-Bund initiierten Wettbewerb geht es vor allem um Spiel, Sport, Spaß und Kreativität. „Besonders an der Aktion ist, dass nicht nur unsere Vereinsmitglieder, sondern alle sportbegeisterten Kinder, Jugendliche und Familien teilnehmen können“, teilt Seide mit. Für Nicht-Vereinsmitglieder entsteht ein Kostenbeitrag von vier Euro, die Teilnahmekosten der Mitglieder übernimmt der Judoclub Wermelskirchen.

Die Safari-Teilnehmer, die in zwei Altersklassen eingeteilt werden (jünger und älter als sechs Jahre), müssen kleinere und größere Aufgaben in drei Teilbereichen absolvieren: Die Übungen reichen vom Fußhebelauf über den Hockstrecksprung bis zum Judokampf. Passend zu Ostern ist auch ein Eierlauf dabei. Auch für Teilnehmer ohne Judo-Erfahrung sind die Aufgaben machbar: Auf einem Aufgabenzettel werden die Übungen erklärt, außerdem gibt es Beispiel-Videos.

Da die Aufgaben gemäß der aktuellen Situation und des Mottos Judosafari@home zu Hause erledigt werden, sind die Eltern als Schiedsrichter und Kameramänner und -frauen gefragt. Denn von jeder Übung wird ein kurzes Video gemacht und per Mail oder Whatsapp an die Jugendleiterin geschickt – so können die Leistungen und die Kreativität auch bewertet werden.