Verein „Freunde Schloss und Park Benrath“ : Unterstützung für die Schloss-Stiftung

Düsseldorf Statt zum Neujahrsempfang lud der Verein zum Frühjahrskonzert. Zwei weitere historische Uhren stiftete dieser für die Sammlung von Schloss Benrath.

(rö) Ihr Frühlingskonzert hat der Verein „Freunde von Schloss und Park Benrath“ genutzt, um thematisch die beiden vergangenen Jahre aufzuarbeiten, in denen wegen der Pandemie so gut wie alle Termine hatten ausfallen müssen. Dafür gibt es normalerweise den Neujahrsempfang, der coronabedingt in das Frühjahr verschoben werden musste, was bei den rund 100 Besuchern aber guten Anklang fand.