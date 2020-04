Kreisverwaltung sammelt Helfer : Helfer-Börse: Krankenhäuser suchen Fachkräfte

Wermelskirchen/Rhein-Berg Kliniken im Rheinisch-Bergischen Kreis suchen dringend medizinisch geschulte Fachkräfte, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Dazu haben das Krankenhaus Wermelskirchen, die GFO Kliniken Rhein-Berg, und das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis ein Online-Helferportal für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen auf die Beine gestellt.

Die ärztlichen Direktoren und Pflegedirektoren der vier Kliniken rufen die Bürger, die medizinisch oder pflegerisch geschult sind, dazu auf, sich bei dieser zentralen Helferbörse zu registrieren. Der Appell richtet sich an Freiwillige der Region die in medizinischen, pflegerischen oder sozialen Berufen ausgebildet sind, wie beispielsweise Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte die sich in Elternzeit befinden oder Studierende der Medizin.