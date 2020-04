Enttäuschte Ärzte : Wenig Schutzmaterial bei Verteilungs-Aktion

Wermelskirchen Bei einer von der Kassenärztlichen Vereinigung organsierten Verteilaktion erhielten Ärzte Pakete mit Masken und Desinfektionsmittel – die Menge fiel jedoch kleiner als erwartet aus.

Bei der Aktion, die von der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert wurde, wurden am Freitagmittag auf dem Gelände der Ganztagshauptschule in Remscheid-Lennep vorgepackte Pakete an die Ärzte verteilt. Erwartet hatte Meyer neben den Schutzmasken vor allem Kittel und Handschuhe. „Ohne die ist es für uns nicht möglich, Abstriche von potenziell infizierten Personen zu entnehmen“, berichtet er. Als er das Paket öffnete, sei vor allem eins drin gewesen: viel Luft. „Wir haben 100 Mundschutze, 20 Schutzmasken und ein Viertel Liter Desinfektionsmittel bekommen – das reicht vielleicht für drei bis vier Tage“, so Meyer. Seine Ärzte-Kollegen in Wermelskirchen hätten dieselbe Lieferung erhalten. „Das macht einen dann schon ein wenig fassungslos, vor allem in Relation zu den vollmundigen Versprechungen aus der Politik.“