Blick in die Issumer Vereinsarbeit : Die Herrlichkeitsmühle ist ab dem 3. April wieder geöffnet

Blick in die Issumer Vereinsarbeit

Issum 217 Mitglieder hat der Verein. Er besteht seit 25 Jahren. Turnusmäßig wurde der Vorstand gewählt. Vorsitzender ist und bleibt Herbert Feykes.

Die Mitglieder des Fördervereins der Issumer Herrlichkeitsmühle stehen in den Startlöchern. Die neue Mühlen-Saison beginnt am Sonntag, 3. April, mit dem Öffnen der Mühle für alle Besucher. Das Café wird dann bis zum Oktober von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Der Verein besteht aus 217 Mitgliedern. Turnusmäßig stand die Neuwahl des Vorstandes an. Die Begrüßung übernahm der 1. Vorsitzende Herbert Feykes. Er bat um eine Gedenkminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder und die Menschen, die zur Zeit aus ihrer Heimat flüchten müssen.

Aus Anlass des nun 25-jährigen Vereinsbestehens, bedankte er sich bei der Initiatorin und allerersten Vorsitzenden Angelika Linnemann Dienstbier mit einem bunten Blumenstrauß. Ein Dank ging auch an alle Vorstandsmitgliedern und die zahlreichen Helfer für die tatkräftige Unterstützung. Als Wahlleiter übernahm Freddy Voortmann die Wahl des neuen Vorstandes. Zum 1. Vorsitzenden wurde Herbert Feykes wiedergewählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ernst Brinkmann wiedergewählt. Schriftführer bleibt Jochen Porbeck. Die Kasse wird weiterhin von Heinz-Gerd Spolders geführt. Stellvertretender Kassierer ist Nikolaus Cox. Als Mühlenwarte wurden Dietmar Kokon, Gerd Hanßen und Heinz Elser wiedergewählt. Neu in den Vorstand wurde als Beisitzer Thorsten Scheurer gewählt, Judith Mauritz trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger für Rolf-Dieter Pohlmann wurde Gerhard Kawaters als Kassenprüfer bestellt.