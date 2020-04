Umweltfreundliche Busflotte in Wermelskirchen : Zehn RVK-Wasserstoffbusse starten bald vom Betriebshof in Braunsberg

Wermelskirchen/Rhein-Berg Fünf Gelenkbusse mit Brennstoffzellentechnik sollen noch in diesem Jahr auf der Linie 260 zwischen Remscheid und Köln zum Einsatz kommen.

Die Weichen für eine noch umweltfreundlichere Busflotte der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) stellte der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung. In den kommenden Jahren tauscht das Verkehrsunternehmen sukzessive seine Dieselbusse gegen Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb aus. Dies geschieht immer dann, wenn die bislang eingesetzten Fahrzeuge turnusgemäß ausrangiert werden.

Im Vergleich zum Kauf von Dieselbussen entstehen in 2020 Mehrkosten von 145.000 Euro. Fördermittel sind in diesem Betrag eingerechnet. In den Jahren von 2021 bis 2023 fallen für die Beschaffung von weiteren Brennstoffzellenbussen ebenfalls zusätzliche Kosten an.