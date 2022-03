Judo-Club Wermelskirchen : Die „Eistechnik“ der Judohexen sorgt für Senioren-Gold

Wermelskirchen Mit einer kleinen Delegation startete der JC Wermelskirchen am bundesoffenen Senioren-Cup in Bochum. Die Bochumer hatten trotz der schwierigen Umstände daran festgehalten, das Turnier auszurichten.

Natica Gulich hatte sich vor zwei Jahren noch zwei Mal geschlagen geben müssen in der Altersklasse F2 (Ü40). Für dieses Jahr hatte sie sich viel vorgenommen, denn Natica hatte während der Pandemiezeit eifrig – so gut es eben unter diesen Voraussetzungen überhaupt ging – trainiert. Ihren enormen Leistungsfortschritt stellte sie in Bochum endgültig unter Beweis. Unter anderem Nadine Rössler aus Heiligenstadt, die 2018 und 2019 den Vizeweltmeistertitel gewann und somit der Späteinsteigerin aus Wermelskirchen sowohl internationale als auch langjährige Wettkampferfahrung voraus. Doch Natica trat ihr mit Löwenmut entgegen, entschied, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Die Kontrahentin wurde von den starken Beinen der Balettlehrerin in die Luft gehoben und fiel kontrolliert und mit Schwung auf den Rücken – der Kampf war verdient gewonnen. Platz 1 also für Natica.