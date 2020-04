Wermelskirchen : Krisenmanager plädiert für Transparenz

Volker Licht weiß, was in Krisenzeiten zu tun ist. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Unternehmensberater Volker Licht hilft Firmen bei der Umsetzung von Notfallplänen.

Nach der Ausbildung zum Industriekaufmann bei Vaillant und einem anschließenden Studium an der Bergischen Universität Wuppertal, war der diplomierte Ökonom über sieben Jahre lang freiberuflich bei einer Kölner Unternehmensberatung tätig. Dort lernte er das Krisenmanagement kennen und beriet größere Konzerne. Vor gut drei Jahren gründete Volker Licht mit „wobkom“ sein eigenes Beratungsbüro in Lennep und unterstützt mit seinem Team in Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen. Für den Job als Krisenmanager, sagt der 49-Jährige, brauche es vor allem gesunden Menschenverstand und Voraussicht.