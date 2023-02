Wermelskirchener Hegeringsleiter zur Waldfleisch App „Wildfleisch ist ein sehr gesundes Lebensmittel“

Die Frage, die sich nun aber stellt ist, was soll mit dem erlegten Wild geschehen. Das hat sich wohl auch ein Start-up-Unternehmen gefragt und in diesem Zuge die „Waldfleisch-App“ kreiert. So sollen Jäger und Verbraucher zusammengebracht werden – auch weil regionales Fleisch immer beliebter wird. „Jäger sollen die Abschüsse von Rehen, Hirschen und Wildschweinen erhöhen, um land- und forstwirtschaftliche Schäden zu verringern. Die Jäger müssen deutlich mehr erlegen, als sie für den Eigengebrauch benötigen“, erklären die Macher.