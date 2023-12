Weihnachtsgans, Reh oder Hirsch Wie es sich an Weihnachten nachhaltig schlemmen lässt

Ob Keule vom Reh oder Gulasch vom Hirsch - heimisches Wildfleisch kann man in der Weihnachtszeit in speziellen Fleischereien und manchmal an Fleischtheken von Supermärkten oder auch auf Wochenmärkten direkt von Erzeugern kaufen. Die Verbraucherzentrale rät allerdings nach der Herkunft zu fragen, da etwa 40 Prozent des Wildfleisches importiert werden. Man kann sich auch direkt an die heimischen Jäger oder Forstämter wenden.