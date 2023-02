Ukrainer in Leichlingen „Wir suchen Wohnungen für Kriegsflüchtlinge“

Am 1. April 2022 ist die Organisation „Habitat for Humanity Deutschland“ in Overath an den Start gegangen, im September wurde sie auf Bergisch Gladbach ausgeweitet, seit Jahresbeginn ist sie auch in Leichlingen und Rösrath aktiv. Sie vermittelt nach eigenen Angaben privaten Wohnraum an ukrainische Geflüchtete. 200 Personen habe man bereits in Overath und Bergisch Gladbach zu einem neuen Zuhause in der Region verhelfen können. Projektkoordinatorin Annette Klaas erklärt das Konzept.