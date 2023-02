Mitarbeitergewinnung der Stadt „Dellmo“ – Verwandlungskünstler im Wermelskirchener Rathaus

Ein kleiner Begrüßungs- und Einleitungstext auf dem Bastelbogen heißt die neuen Mitarbeiter nicht nur willkommen, sondern erklärt auch, wie der Outfit-Wechsel funktioniert: „Liebe Kollegin, lieber Kollege, ‚Dellmo‘ und wir freuen uns sehr, dass Sie nun zum Rathaus-Team gehören! Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen! Da es viele tolle Feste und Veranstaltungen in Wermelskirchen gibt, können Sie ‚Dellmo‘ immer wieder neu verkleiden. Die entsprechenden Anlässe stehen direkt neben den auszuschneidenden Objekten. Viel Spaß mit ‚Dellmo‘ und willkommen im Team!“ Damit gehört Rathaus-Maskottchen „Dellmo“ zum künftigen „Onboarding“ der Stadt, um neuen Mitarbeitern die Eingewöhnungsphase im neuen Job zu erleichtern. Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadtverwaltung es künftigen Mitarbeitern so leicht wie möglich machen, sich an die neue Arbeitsumgebung zu gewöhnen. „Ein gutes ‚Onboarding‘ sorgt dafür, dass die zum Teil sehr aufwendige Personalsuche schnell produktive Früchte trägt“, sagt Personalentwicklerin Nadine Reuter, die derzeit für die Stadtverwaltung ein entsprechendes „Onboarding“-Programm erstellt. Somit ist „Dellmo“ ein liebevoll-humoriges „Aushängeschild“ eines Konzeptes mit ernsthaftem Hintergrund.