In Wermelskirchen Totholz aus Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum entfernt

Mit schwerem Gerät in Form von unter anderem Steiger und motorisiertem Holzhäcksler entfernte die Wermelskirchener Baumpflege-Firma Rheinwald das Totholz in Form von abgebrochenen Zweigen und Ästen aus dem Naturweihnachtsbaum an der Ecke Carl-Leverkus- und Obere Remscheider Straße.