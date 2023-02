Kai Havaii in Wermelskirchen „Extrabreit“-Sänger liest aus seinem neuen Roman

Ideale Voraussetzungen also, um sich eine spannende Geschichte erzählen zu lassen. Die Geschichte des Thrillers, der im Oktober des Vorjahres erschienen ist, handelt von Felix Brosch, einem ehemaligen Geheimdienstagenten und Elitesoldaten, der sich nach dem Unfalltod seines kleinen Sohns in die bayerischen Berge zurückgezogen hat. Er will mit seinem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Aber natürlich befinden wir uns in der Welt eines Thrillers, und so kann das nicht so bleiben. Als eine ehemalige Kollegin des Bundesnachrichtendienstes ihn in seinem Berg-Refugium besucht und mitteilt, dass sowohl der deutsche Nachrichtendienst als auch der israelische Mossad seine Hilfe bräuchten, ist nur eine Information nötig, um Brosch zum eigentlich undenkbaren Zurück in die Welt der Geheimdienste zu bewegen.