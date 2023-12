Geschichtsverein in Wermelskirchen Als Bergische Musketiere Napoleon bei der Schlacht von Waterloo trafen

Viele allerdings verloren auf den Schlachtfeldern ihr Leben. „Ihnen zu Ehren wurden auf königliche Anordnung nach dem Krieg in allen Dörfern des preußischen Reiches Gedenktafeln erstellt“, erzählte Ziesing und nahm die Besucher mit auf eine gedankliche Reise durch das Bergische Land. Jene Gedenktafeln finden sich bis heute in Velbert, Wuppertal oder Elberfeld, in Haan oder Odenthal. „Auch in Wermelskirchen wird es in der reformierten Kirche eine Tafel gegeben habe“, befand Ziesing. Denn auch viele Wermelskirchener ließen in den Befreiungskriegen ihr Leben.