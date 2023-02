Für den Aktionstag in Wermelskirchen Die Stadt macht den Auftakt bei „Connect“-Clips

Denijel Hiesdorf, der bald seinen Abschluss als Verwaltungsfachangestellter in der Tasche hat, hat sich für den Imagefilm in die Kita gesetzt, weil die Stadt in diesem Bereich die praxisintegrierte Erzieher-Ausbildung (PIA) anbietet. „Wir sind zur Stelle, wenn Ihre Kinder in der Kita Spielemacher, Bastler, Tröster und Mutmacher brauchen“, beschreibt er. Wie wichtig das Bürgerbüro im Rathaus ist, um am Flughafen nicht auf gepackten Koffern sitzen zu bleiben, sagt Jil Heidemeyer: „Wir sorgen dafür, dass Sie bei der nächsten Urlaubsreise gut durch die Passkontrolle kommen.“