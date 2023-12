Rezepte zum Weihnachtsfest Fasanenbrust zum Fest

Wer für das Weihnachtsfestmahl nicht die üblichen beliebten Klassiker auftischen will, kann sich von Johannes Siemes und seinen Wildrezepten inspirieren lassen. Der Chef des familiengeführten Traditionshauses Strümper Hof einschließlich „Wildmeisterei“ ist passionierter Jäger und weiß: „Wild ist als Festtagsbraten sehr beliebt.“ Und er erklärt, warum: „Das Fleisch schmeckt besonders aromatisch und lässt sich vielseitig zubereiten. Zudem werden die Tiere artgerecht gehalten, sie wachsen in der freien Landschaft auf. Nachhaltiger kann man sich nicht ernähren. Es gibt viele Pluspunkte zu nennen – denn gerade Fasan ist auch cholesterinarm und eignet sich gut für Allergiker.“ Laut Deutschem Jagdverband wurden über 28.900 Tonnen Wildbret in der vergangenen Jagdsaison verzehrt.