Handel in Wermelskirchen Neue Inhaber bei Edeka in Dabringhausen

Wermelskirchen · Nach zwei Jahrzehnten übergibt Rainer Wünsch den Markt an der Südstraße in die Hände von Georg und Jochen Offermann. Deren erster Tag im Dabringhausener Dorf ist am 2. Januar. Was die Brüder vor haben.

11.12.2023 , 14:58 Uhr

Nach 20 Jahren übergibt Rainer Wünsch (l.) den Edeka-Markt in Dabringhausen an Jochen und Georg Offermann (r.). Foto: Edeka Rhein-Ruhr