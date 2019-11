Herbsttagung in Dabringhausen : Superintendent Demski geht im September 2020 in den Ruhestand

Dabringhausen Kreissynode befasste sich mit der Zukunft der Kirche. Kollekte geht an EKD-Initiative zur Beschaffung eines Schiffes zur Seenotrettung von Flüchtlingen.

(pd/tei.-) Wie spannend es ist, wenn man gemeinsam an neuen Ideen für die Kirche der Zukunft im Kirchenkreis Lennep arbeitet, erlebten die 90 Tagungsteilnehmer der Herbstsynode jüngst im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Dabringhausen. Superintendent Hartmut Demski (Wermelskirchen) teilte jetzt mit, dass nach einem bewegenden Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Manfred Jetter eine Kollekte von knapp 500 Euro zusammenkam; sie geht an die EKD-Initiative zur Beschaffung eines Schiffes zur Seenotrettung von Flüchtlingen.

Unter dem Motto „Aufbruch im Umbruch“ beschäftigte sich die Synode mit den Ergebnissen der Freiburger Kirchen-Studie. Danach wird sich allein die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche bis 2060 in etwa halbieren. Ursache dafür sind zu knapp 50 Prozent im demografischen Wandel – also dem Überhang von Sterbefällen über die Geburten sowie dem Wanderungssaldo begründet. Mehr als die Hälfte des Mitgliederrückgangs könnte aber auf Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten beruhen. Wie man gerade an den letzten Stellschrauben positiv drehen kann, damit beschäftigten sich die Tagungsteilnehmer in neun Workshops am zweiten Tag der Synode. Einmal im Jahr zu einem großen Tauffest für große und kleine Täuflinge einladen; Jugendlichen verstärkt in die Gottesdienst-Gestaltung mit einbinden, die Kirchenmusik und den Religionsunterricht als wertvollen Schatz zu betrachten und die Social-Media-Aktivitäten der einzelnen Gemeinden weiter auszubauen, waren einige der Vorschläge.