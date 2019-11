Ausstellung in Wermelskirchen : Zeichnungen von Ost nach West

Wermelskirchen Eine Ausstellung im Rathaus zeigt Karikaturen aus 40 Jahren deutscher Teilung bis zur Wiedervereinigung. Die satirischen Bilder sollen jungen Menschen einen frischen Zugang zur deutsch-deutschen Geschichte ermöglichen.

Wenn einer gut zitieren kann, dann ist das in Wermelskirchen wohl Volker Ernst. Der Vorsitzende des Bergischen Geschichtsverein ließ in seiner Ansprache im Rathaus gleich mehrere große Worte fallen, die Politiker im Kontext des Mauerfalls vor 30 Jahren gesagt hatten. Ein Zitat hob er besonders hervor. „Es wächst jetzt zusammen, was zusammengehört“, hatte der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt gesagt. „Diese Prophezeiung ist nicht erfüllt worden“, sagte Ernst und verwies auf die „Mauer in den Köpfen“ – die nach wie vor bestehenden Vorurteile zwischen den Menschen in Ost und West.