Haus in Dabringhausen ist Video überwacht : Bewohnerin überrascht Einbrecher

Das Brecheisen ließen die Einbrecher in der Terrassentür zurück. Foto: Kreispolizeibehörde

Eine Hausbesitzerin hat einen morgendlichen Einbruch in ihr Haus in der Straße Engerfeld im Stadtteil Dabringhausen am Dienstagmorgen zwischen 8.19 und 8.28 Uhr verhindert. Die Bewohnerin hielt sich im Dachgeschoss auf, als sie plötzlich Klopfgeräusche aus dem Wohnzimmer im Erdgeschoss hörte.

Als sie nachsehen wollte, erblickte sie zwei unbekannte Männer vor der Terrassentür. Die Frau schrie vor Schreck, woraufhin die Täter nach Angaben der Polizei von ihrem Vorhaben abließen und in Richtung Grünenbäumchen flüchteten. Das Tatwerkzeug, eine Brechstange, steckte allerdings noch in der Türfalz und wurde von den Tätern zurückgelassen.