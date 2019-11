Wermelskirchen : Ministerin zeichnet Gymnasium als „MINT-freundliche Schule“ aus

Wermelskirchen (tei.-) 150 Schulen aller Schulformen aus NRW, darunter auch das Städtische Gymnasium Wermelskirchen, wurden als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. 44 Schulen erhielten das erste Mal die Auszeichnung und 106 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher Profilbildung in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) erneut mit dem Signet „MINT-freundliche Schule“ geehrt.

Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Nordrhein-Westfalen steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Ministerin für Schule und Bildung in NRW, Yvonne Gebauer sagte auf der Verleihung: „Die geehrten Schulen erhalten heute für ihr Engagement im Bereich der MINT-Bildung ein sichtbares Zeichen der Anerkennung. Ein anregender MINT-Unterricht auf der Höhe der Zeit kann aus Schülern von heute Nachwuchs-Forscher oder auch Lehrkräfte für MINT-Fächer von Morgen machen. Den ausgezeichneten Schulen gelingt es, durch gute Konzepte ihre Schülerinnen und Schüler für die spannenden MINT-Fächer zu begeistern.“

▷ MINT-Projekte in Projektwochen und -Facharbeiten werden in der Jahrgangstufe Q1 vergeben.

Die Wettbewerbsteilnahme basierte laut dem stellvertretenden Schulleiter Martin Burghoff auf die Fokussierungen einer Teilnahme der Klassen 5, 6 und 7 an Wettbewerben in Chemie (Heureka Wettbewerb), Biologie (Naturtagebuch) und Mathe (u.a. Känguru Wettbewerb, Mathematik Olympiade). Eine stärkere Förderung in den nächsten Jahren im Differenzierungsbereich der Stufen. 8 und 9 (G8) bzw. 9 und 10 (G9) (Biochemie, Physik/Technik und Informatik soll die Voraussetzung für eine weitere Wettbewerbsteilnahme schaffen. Vorbereitet werden die Schüler in der Lernwerkstatt Naturwissenschaften/ MINT-AG.