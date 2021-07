Nach Explosion in Leverkusen : Kein Rußniederschlag in Wermelskirchen gemeldet

Wermelskirchen Sicherheitshalber hat Bürgermeisterin Marion Lück am Donnerstag im Stadtgebiet vom Betriebshof prüfen lassen, ob es zu Rußniederschlag in Wermelskirchen gekommen ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.

Zunächst sah es danach aus, dass die Rauchwolke, die sich am Dienstagmorgen nach der Explosion im Entsorgungszentrum des Unternehmens Currenta in Leverkusen entwickelt hatte, auch in Richtung Wermelskirchen ziehen würde. Erst am frühen Nachmittag gab es Entwarnung, weil die Wolke abgedreht war. Sicherheitshalber hat Bürgermeisterin Marion Lück dennoch am Donnerstag im Stadtgebiet vom Betriebshof prüfen lassen, ob es zu Rußniederschlag in Wermelskirchen gekommen ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein: „Bei uns wurde nichts gefunden, und wir haben auch keine Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Spielplätze müssen nicht gesperrt werden“, sagte die Bürgermeisterin auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch im Freibad Dabringhausen wurden keine Rußpartikel gefunden.