Hochwasser in Unterburg : Helfende Hände für Burger Kirche

Aufräumen in der Kirche Unterburg nach dem Hochwasser. Foto: Jürgen Molll/Jürgen Moll

Unterburg/Wermelskirchen Mehr als 50 Freiwillige aus Wermelskirchen packten am Samstag mit an und räumten das Gottes- und Gemeindehaus in Unterburg aus, das vom Hochwasser schwer getroffen wurde.