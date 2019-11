Arbeitseinsatz in Wermelskirchen : Stadtmarketingverein wechselt die Lichterketten aus

Parkverbot oder nicht? Der Hublader musste auf den Gehweg ausweichen Aber: Die Autos verstoßen nicht gegen die Straßenverkehrsordnung. Foto: Udo Teifel. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Am Donnerstag vor dem ersten Advent werden die Lichter des Weihnachtsbaums und in den Straßenbäumen eingeschaltet.

Je dunkler die Jahreszeit, um so stärker schlägt sie aufs Gemüt. Morgens im Dunkel zur Arbeit, abends im Dunkeln zurück. Das soll sich ab die 28. November jedenfalls für die Innenstadt ändern. Dann wird der Stadtmarketingverein wieder die Weihnachtsbeleuchtung im großen Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße wie auch in den zahlreichen Straßenbäumen anschalten.

In diesen Tagen sind WiW-Geschäftsführer André Frowein und Bernhard Paffrath, Mitarbeiter von Elektro Bödiger, dabei, die 144 Lichterketten in den Straßenbäumen auszutauschen. Sie wurden in den vergangenen acht Jahren befestigt; an einigem Bäumen sind aber inzwischen einige Stränge ausgefallen. Frowein: „Wir haben sie immer provisorisch geflickt.“ In den nächsten zwei Wochen werden etwa 120 Lichterketten mit neuer Technik in die Bäume gehängt. „Auch wenn es weniger sind, wird es dank der neuen Technik beim alten Lichterglanz bleiben“, kündigt Frowein an.

Ketten werden aufgehängt in den Bäumen an der Kölner-, Telegrafen-, Oberen Remscheider und Carl-Leverkus-Straße sowie am Schwanen und der Eich. Ende der Woche werden auch vier Weihnachtsbäume im Stadtgebiet aufgestellt: vorm Venezia, Markt und zwei auf der unteren Oberen Remscheider Straße. Am Samstag wird dann die Lichterkette im Naturweihnachtsbaum kontrolliert.

Finanziert wird der tolle Lichterglanz in der Innenstadt, und darauf weist André Frowein ausdrücklich hin, durch die Einnahmen der Zählscheinaktion. „Viele Bürger wissen das wohl nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Wermelskirchener in heimischen Geschäften einkaufen und nicht online ihre Weihnachtseinkäufe erledigen.

Etwas vergrätzt waren die beiden Aktiven am Dienstagmorgen, als sie am Kreisverkehr im Bereich der Oberen Remscheider Straße plötzlich die Parkbucht blockiert sahen durch Autos. Dabei stand ein Schild mit dem Hinweis auf ein absolutes Parkverbot ab Dienstag vor der Parkbucht. Doch drei Fahrzeughalter störten sich nicht daran; smit musste die Hubarbeitsbühne auf den Gehweg ausweichen. Das behinderte nicht nur die Fußgänger; die Leute rannten auch teilweise unter der Bühne einfach her. „Wir arbeiten hier eigentlich mit dem Bauhof engstens zusammen. Denn nachdem wir die Ketten aus diesen Bäumen entfernt hatten, erfolgte in Abstimmung mit dem Bauhof der Grünschnitt.“ Das Parkverbot-Schild hatte der Bauhof aufgestellt.