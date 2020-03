Stadtentwicklung in Wermelskirchen : Land gibt Geld für Fassaden und Projekte

So unterschiedlich sind die Fassaden in der Innenstadt: links das neue Bürgerzentrum, rechts das Büro- und Geschäftshaus. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Wermelskirchen erhält 333.000 Euro aus Städtebauförderung und Investitionspaket „Soziale Integration“.

Bürgermeister Rainer Bleek freut sich über die Bewilligung: „Nach der Bewilligung des Jugendfreizeitparks können wir nun auch das nächste Thema konkret umsetzen, das mir besonders am Herzen liegt. Mit Hilfe des Fassadenprogramms unterstützen wir Eigentümer in der Innenstadt dabei, ihre Gebäude so in Schuss zu bringen, dass das Erscheinungsbild in der Innenstadt aufgewertet wird. Außerdem gibt uns der Verfügungsfonds die Möglichkeit, Bürgern, Vereinen und Initiativen kurzfristig und unbürokratisch Geld für kleine Projekte, Aktionen und Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, damit diese die Innenstadt beleben. Wir arbeiten das IEHK in engem Schulterschluss mit der Politik schrittweise ab. Die weitere Bewilligung zeigt uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.“