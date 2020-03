Amtsgericht in Wermelskirchen : 10.000 Euro Schmerzensgeld wegen Körperverletzung

Eigentlich sollte es am Wermelskirchener Amtsgericht noch einen Fortsetzungstermin geben, doch dann entschied der Richter doch. Foto: dpa/Volker Hartmann

Wermelskirchen Ein 62-jähriger Wermelskirchener hatte zwei 30 und 31 Jahre alte Männer verprügelt. Dafür musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Je mehr Beteiligte es in einem Gerichtsverfahren gibt, desto komplizierter und langwieriger kann sich eine Verhandlung hinziehen. So war es auch recht eindrucksvoll nachzuerleben in einem Verfahren gegen einen 62-jährigen Mann aus Wermelskirchen, der sich wegen zweifacher Körperverletzung im Hinterhof eines Mehrfamilienhauskomplexes in der Innenstadt vor dem Amtsgericht Wermelskirchen verantworten musste. Konkret soll er an einem frühen Abend im April 2019 zwei junge Männer innerhalb eines Streits zum einen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und zum anderen gegen die Schulter geboxt haben.

In der Verhandlung traten die Geschädigten jeweils anwaltlich vertreten als Nebenkläger auf. Einer der beiden, ein 31-Jähriger, habe seinen Vater in dem Mehrfamilienhaus besuchen wollen, in dem auch der Angeklagte mit seiner Frau wohnte. Der 62-Jährige habe seinen Rasen gemäht, als die beiden Geschädigten in den Innenhof gekommen seien. Die genaue Art der Streitigkeit, die aus dem Auftauchen der beiden jungen Männer entstanden war, konnte nicht mehr eruiert werden. Zumal sich die Stimmung im Gerichtssaal auch wegen der weitgehend unvereinbarten Haltungen der drei Anwälte schnell aufheizte.

Alle Beteiligten machten viele Aussagen und Angaben, dennoch konnten auch die beiden Zeugen nicht genau darlegen, wie sich die Schlägerei zwischen den drei Männern zugetragen hatte. Worin man übereinstimmte war, dass die beiden jungen Männer den Balkon des Vaters gesucht hatten. Die Geschädigten sagten aus, dass sie von dem Angeklagten attackiert und rassistisch beleidigt worden seien, dessen Frau sprach von Aggressionen von Seiten der beiden Nebenkläger.

Aufklärung sollte bei einem Fortsetzungstermin ein Handyvideo des 31-jährigen Geschädigten geben. Darauf sei zu erkennen, so der Richter, wie der Satz „Halt die Schnauze“ von einem der beiden Nebenkläger fiel. Dann sei der Angeklagte auf die Kamera zugelaufen. „Ich denke mal laut“, sagte der Richter, und ergänzte: „Daraus ergibt sich nicht, dass der Angeklagte die Geschädigten aus Versehen getroffen hat, wie er es angegeben hat.“