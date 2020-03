Was macht eigentlich... : „Manchmal juckt es mich in den Fingern“

Pastor Günther Finkenrath (84) liest im Ruhestand sehr gerne und viel – zurzeit das Buch von Sascha Lobo „Realitäts-Schock – zehn Lehren aus der Gegenwart“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Neuenhaus Vor 23 Jahren verabschiedete die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus ihren Pfarrer in den Ruhestand.

Von Theresa Demski

Er sitzt in seinem Ohrensessel. Neben ihm auf dem Tischchen liegen der Strohhut, den er gerade noch getragen hat und ein Buch. Sascha Lobo: Realitätsschock. „Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte einen Lesefimmel“, sagt Günter Finkenrath und lacht. Und den habe er wohl nie so richtig verloren. Ganz im Gegenteil: „Ich bin ein lesender Mensch“, sagt er. Und dann deutet er auf die vollen Regale. Was werde nur irgendwann aus seinen 1000 Büchern, fragt er sich manchmal. Die Fachliteratur hat er bereits der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal geschenkt. Aber all die Krimis, Geschichten, Biographien: „Und ich kaufe immer noch neue Bücher“, sagt Finkenrath. Ohne die Geschichten, ohne die Seiten zwischen den Fingern schläft er abends nicht ein. Sie gehören dazu – nicht erst seit seinem Ruhestand. Aber seitdem hat er die Zeit, denn vorher herrschte meistens Hochbetrieb.

Vor 23 Jahren verabschiedete die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus ihren Pfarrer in den Ruhestand, damals war er 62. „Ich bin ein bisschen früher gegangen, weil ich die Pfarrstelle für die Zukunft sichern wollte“, sagt Finkenrath. Kurz darauf übernahm Pfarrer Traugott Schuller – die Gemeinde ist weiterhin eigenständig. Finkenrath wechselte nur die Seiten. „Wir haben damals eine Wohnung in Löh gefunden“, erzählt er. Und damit zog er mit Ehefrau Ilse, einer Pfarrertochter, in einen Straßenzug, der einmal zu seinem eigenen Pfarrbezirk gehört hatte. Weil sie beide ohne Gemeinde einfach nicht sein könnten, seien sie mit jenem Tag 1997 Gemeindeglieder in Hilgen-Neuenhaus geworden. Seitdem feiern Finkenraths die Feste mit, sind Teil der Gemeinde geblieben. Es wird seltener, dass ihn die Menschen mit „Herr Pastor“ ansprechen, aber die Gemeinde ist sein zweites Zuhause geblieben. „Manchmal juckt es mich noch in den Fingern, das kann man ja nicht von heute auf morgen abschalten“, sagt er und lacht, „aber ich habe mir damals fest vorgenommen: Misch dich nicht ein, das machen jetzt die anderen.“

Info 30 Jahre Pfarrdienst in der bergischen Region Lebenslauf Günter Finkenrath wurde vor 85 Jahren in Dönberg geborgen, machte sein Abitur in Wuppertal und wurde Lehrer. In Bonn, Göttingen und Utrecht studierte er Theologie und wurde Pfarrer. Pfarramt Als Vikar arbeitete er im Burscheider Bezirk Hilgen-Dünweg, wo er später auch Pfarrer wurde. Nach acht Jahren wechselte er nach Wermelskirchen, wo er vier Jahre blieb und trat für 14 Jahre seinen Dienst in Hilgen-Neuenhaus an. 1997 ging er in den Ruhestand. Während seiner Arbeit als Pfarrer arbeitete er auch im Schuldienst.

Lange genug hatte er sein Leben in den Dienst des Pfarramts gestellt. Er sei ein volkstümlicher Pfarrer gewesen, sagt Finkenrath – „eine aussterbende Art.“ Das Pfarrhaus habe immer offen gestanden. Die Menschen seien mit all ihren Sorgen, Problemen und freudigen Momenten gekommen. Dann mussten die drei Kinder zuweilen aus dem Wohnzimmer in den Garten weichen. „Sie haben mir als Erwachsene manchmal vorgehalten, ich hätte ihnen die Gemeinde vorgezogen“, sagt Finkenrath. Aber wenn die Menschen vor seiner Tür standen, dann war er in seinem Element – Tag und Nacht. Da spule man kein Programm ab, sondern nehme sich den Menschen an. „Da war Leben im Haus“, sagt er, „und das vergesse ich nie.“ Nicht die Menschen, nicht die Begegnungen, nicht die Schicksale. Dann gab es noch jene Momente, in denen es Finkenrath auf die Straße zog – um zu demonstrieren, um für den Frieden zu marschieren. „Wenn ich jetzt noch jünger wäre, ginge ich wieder auf die Straße“, sagt er. Katastrophen wie in Syrien könne man doch nicht einfach geschehen lassen. „Das ist kaum zu ertragen“, sagt er. Damals nicht und heute nicht.

Mit seinen 85 Jahren geht er nicht mehr auf die Straße, aber auf der Kanzel steht er manchmal noch. Im Ruhestand habe er erstmal den Dienst in der Partnergemeinde übernommen, heute predigt er zuweilen an alter Wirkungsstätte. „Keine billige Kost“, sagt er, „sondern das Evangelium mit Ecken und Kanten, mit Haken und Ösen.“ Und als er sich noch sicherer und länger auf den Beinen halten konnte, da sang er in der Kantorei. Requiem, Johannes-Passion und Messen. Diese Botschaft gehe zu Herzen – erst recht in der Musik. Das geht Finkenrath auch heute noch so.