Corona-Pandemie : Das Kreis-Gesundheitsamt hat ein Lagezentrum eingerichtet

Rhein-Berg Kreisweit gibt es 141 bestätigte Corona-Fälle. In Wermelskirchen gibt es keine neuen Infizierten. Vier Wermelskirchener sind inzwischen genesen, teilt der Kreis mit.

Das vergangene Wochenende wurde in der Kreisverwaltung dazu genutzt, einen technischen Systemwechsel zu vollziehen. Das Gesundheitsamt des Kreises arbeitet jetzt datenbankgestützt, wodurch Verfahren optimiert werden können. Darüber hinaus wurde ein Lagezentrum eingerichtet. Das berichtet Sprecherin Birgit Bär

„Das Lagezentrum ist eine Organisationseinheit innerhalb des Gesundheitsamtes, das die derzeitige besondere Lage zentral beobachtet, die Informationen bündelt und bewertet sowie die Lagemeldungen an die Fachgremien weitergibt“, teilt die Sprecherin mit. Im Lagezentrum sind etwa 180 Mitarbeiter aus dem Personal der Kreisverwaltung in einem Drei-Schichten-Modell im Einsatz. Es wird in fünf Teams mit zehn Mitarbeitern pro Schicht gearbeitet. Eine Arbeitsgruppe informiert Personen, deren Tests positiv ausgefallen sind und erkundigt sich telefonisch täglich nach ihrem Gesundheitszustand. Die Gruppe ermittelt und informiert darüber hinaus weitere Kontaktpersonen und leitet entsprechende Quarantänemaßnahmen ein.