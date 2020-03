Deutsches Rotes Kreuz in Wermelskirchen : Große Solidarität beim Blutspenden

Wermelskirchen Die Wermelskirchener wissen, wie nötig Spenderblut ist. Deswegen kommen auch in Zeiten von Corona viele Menschen zu den Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes. Viele Maßnahmen sollen größte Sicherheit garantieren.

Auch in Zeiten von Corona werden Blutspenden benötigt. Zwar nicht unbedingt wegen der Erkrankten, außerdem verschieben die Krankenhäuser planbare Operationen nach Möglichkeit. „Aber dennoch sind Blutspenden auch in Zeiten von Corona alternativlos“, sagt Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendediensts West. „Vor allem chronisch kranke Menschen und Krebspatienten sind auch in der Zeit des Coronavirus auf Spenden angewiesen.“

Umso schöner, dass auch am sonnig-kalten Dienstagnachmittag der Andrang beim Blutspendetermin im Bürgerhaus groß ist, wie Koordinatorin Birgit Baust sagt. „Unsere Termine laufen derzeit grundsätzlich sehr gut, aber auch in Zeiten von Kontaktsperren zur Viruseindämmung können wir uns nicht beklagen. Unsere Spender sind da, wenn wir sie brauchen“ Durch die Vorsichtsmaßnahmen zum Eindämmen des Virus hat sich aber das Procedere ein wenig geändert.

Wer darf Wer gesund und fit ist, kann auch in Zeiten des Coronavirus laut Blutspendedienst Breitscheid Blut spenden. Denn die Krankenhäuser brauchen dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können.

Wann Der nächste Termin zum Blutspenden in Wermelskirchen ist bereits am kommenden Montag, 30. März, 15 bis 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen.

Der Blutspendedienst West hat dazu ein ganzes Maßnahmenbündel erlassen, erläutert Küpper. „Wir wollen das Blutspenden so sicher wie möglich machen, sowohl für die Spender als auch für die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer.“ So bekommt jeder Spender schon im Empfangsbereich Fieber gemessen: Liegt die Temperatur über 37,5 Grad Celsius muss man wieder gehen. „Das Gebot der Stunde heißt: Abstand, Abstand, Abstand. Mindestens zwei Meter sollen eingehalten werden, deshalb wird auch bei Bedarf der Zugang reguliert“, sagt Küpper. Der obligatorische Eisenwert wird daher auch nicht mehr am Ohrläppchen gemessen, sondern an der Fingerkuppe, das Arztgespräch ist ausführlicher, und die Spenderbetten sind weiter auseinandergerückt. „Dadurch ist natürlich auch die Kapazität pro Raum etwas heruntergefahren“, sagt Küpper. Nicht zuletzt sind die Mitarbeiter mit direktem Kontakt zum Spender durch Mundschutz und an der Anmeldung durch ein Gesichtsschild aus Acrylglas geschützt.