Stadtentwicklung : Kampf um das Glasfasernetz in Wülfrath

Wülfrath Die Telekom kündigt den Breitbandausbau für Innenstadt an. Geschaffen werden soll ein schnelles Netz für alle – die in der Innenstadt wohnen. Das bedeutet plötzliche Konkurrenz für das lokale Glasfaserprojekt.

Erst wollte keiner so richtig und nun haben die Bürger in der Wülfrather Innenstadt die Wahl. Nachdem die Stadtwerke Wülfrath gemeinsam mit dem Kooperationspartner Greenfiber in die Offensive für einen flächendeckenden Glasfaserausbau bis in die Randgebiete der Kalkstadt gegangen ist, kündigt plötzlich auch der Telekommunikationsanbieter Telekom in einer Medieninformation an, das Glasfasernetz ausbauen zu wollen.