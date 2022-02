Flächendeckender Ausbau geplant : Die Aussichten für schnelles Internet in Wülfrath sind gut

Die Aussichten für schnelles Internet in Wülfrath sind gut

Wülfrath Die dafür erforderlichen 30 Prozent der Haushalte, die sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden müssen, um das Projekt zu starten, werden laut Stadtwerke wohl erreicht.

Nach gut der Hälfte der Vermarktungszeit für das Glasfaser-Projekt zeigen sich Stadtwerke und Provider optimistisch. Die erforderlichen 30 Prozent der Wülfrather Haushalte, die sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden müssen um das Projekt zu starten, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Auch die Wohnungsgesellschaften sind mit an Bord.

„Wir sind tiefenentspannt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Heiko Schell. Die Frist läuft noch bis zum 13. März, und erfahrungsgemäß schließen die meisten Verbraucher solche Verträge erst in den letzten zwei Wochen ab. Das zukünftige Glasfasernetz soll in kommunaler Hand bleiben. Im Dezember hatte der Rat beschlossen, die Stadt flächendeckend mit der zukunftsfähigen Infrastruktur auszustatten. Dazu wurde eine „Stadtwerke Breitband GmbH“ gegründet, die zu 74,9 Prozent den Stadtwerken und zu 25 Prozent der Firma Greenfiber aus Lüneburg gehört.

Greenfiber hat bereits Erfahrung mit dem Bau von Glasfasernetzen in Norddeutschland und dem Bergischen Land. Die Firma wird das Netz auf eigene Kosten bauen, um später als Provider schnelles Internet zu verkaufen. „Wir reden über etwas, das immer funktionieren muss. Deshalb sind wir froh, die Stadtwerke mit an Bord zu haben“, erklärt Geschäftsführer Paul Gummert. Das Glasfasernetz sei wie die Autobahn – die gehöre dem Staat und sei für alle da. Der Provider helfe nur beim Bau und müsse sich später im Wettbewerb darum bemühen, dass möglichst viele Autos auf der Autobahn fahren.

Die Glasfaser-Technik gibt es seit Jahrzehnten, doch erst in den letzten Jahren wurde sie wegen der immer größeren Datenmengen im Internet interessant für den „Hausgebrauch“. Bisher hatten Glasfaser-Leitungen eher Kontinente miteinander verbunden. In Zeiten von Videotelefonie und Streaming-Diensten stoßen die alten Kupferkabel an ihre Grenzen. „In Deutschland gibt es bis heute kein Netz für Daten. Die herkömmlichen Leitungen waren ursprünglich nur für das Telefon ausgelegt“, sagt Paul Gummert.