Berufsinteresse wecken in Wülfrath Hoch hinaus mit dem „Girls‘ and Boys‘ Day“

Die Drehleiter der Feuerwehr schraubt sich immer weiter in den Himmel. In der kleinen Kanzel steht jemand von der Feuerwehr zusammen mit zwei Mädchen, die am Donnerstag den Berufsalltag in der Feuer- und Rettungswache Wülfrath miterleben durften. Sie gehören zu den acht Mädchen, die sich für den „Girls’ Day“ bei der Feuerwehr entschieden haben.