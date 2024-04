Haltung zeigen in Wülfrath Verkehrseinschränkungen durch Demo

Es ist die zweite Demo, zu der das neugegründete Bündnis „Wülfrath zeigt Haltung“ einlädt: An diesem Samstag, 27. April, startet der Demozug für Toleranz, Vielfalt und Demokratie ab 11 Uhr ab dem Vorplatz bei der Sparkasse am Diek – so wie beim ersten Mal auch. Dieses Mal liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich Demokratie mit Blick auf die anstehende Europawahl im Juni. Die Organisatoren wollen so ein Bewusstsein schaffen, wie wichtig es ist, von seinem Wahlrecht gebrauch zu machen, wählen zu gehen und so die Demokratie zu stärken.