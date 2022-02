Schule in Mettmann : Fünftklässler bilden eine Feuerwehr AG

Schule in Mettmann

Mettmann Golf? Oder lieber Tanzen? Eine Gruppe von Gesamtschülern hat zu beiden Möglichkeiten „Nein“ gesagt. Sie bilden die erste Feuerwehr AG. Unterrichtsfach: Brandschutz.

Die Idee zur AG hatten Feuerwehrmann Lars Grimm und Schulleiter Matthias Messing. Die Ausbildungsinhalte hat vor allem Lars Grimm zusammengestellt. „Ihr werdet unter anderem erfahren, was die Feuerwehr macht, was ihr in einem Ernstfall beachten müsst und wie ihr einen Notruf richtig absetzt“, erklärte der Feuerwehrmann, dessen Tochter Amy auf die Gesamtschule geht und sich natürlich auch für die Feuerwehr AG entschieden hat.