Wohnungsbrand im ersten Stock : Feuer in Mehrfamilienhaus in Leverkusen – Fünf Verletzte

Leverkusen In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Leverkusen-Rheindorf ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, fünf Menschen wurden verletzt.

In einer Wohnung in Leverkusen-Rheindorf ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr vor Ort eintraf, war das Treppenhaus verraucht, heißt es in einer Mitteilung. Personen, die in den oberen Etagen wohnten, machten demnach an Fenstern und auf Balkonen auf sich aufmerksam. Die Wohnung, in der es brannte, liegt im ersten Obergeschoss. Die Person aus der betroffenen Wohnung war zuvor bereits von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Elf weitere Menschen rettete die Feuerwehr, teilweise mit Drehleitern.